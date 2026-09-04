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VIDEO: फिरोजाबाद में टेलीग्राम के जरिए बच्चों के आपत्तिजनक वीडियो बेचने का आरोप, महिला गिरफ्तार; 100-500 रुपये लेती थी रकम

Dhirendra Singh

Updated Fri, 04 Sep 2026 02:58 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 02:58 PM IST







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फिरोजाबाद में पुलिस ने टेलीग्राम ग्रुप के जरिए बच्चों के यौन शोषण से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो बेचने के आरोप में 29 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी छह महीने से अधिक समय से यह काम कर रही थी और प्रत्येक वीडियो के लिंक के बदले 100 से 500 रुपये तक लेती थी; अब उसके मोबाइल, बैंक खातों और नेटवर्क की जांच की जा रही है। ... और पढ़ें

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