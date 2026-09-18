फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Trees and poles toppled by storm and rain

Firozabad News: आंधी-बारिश से पेड़ और पोल गिरे

Fri, 18 Sep 2026 12:49 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:49 AM IST
विज्ञापन
Trees and poles toppled by storm and rain
फिरोजाबाद/नारखी/खैरगढ़/अरांव। जिले में बृहस्पतिवार दोपहर ढाई बजे के करीब अचानक छाए काले बादलों के साथ आई तेज आंधी और बारिश ने जमकर तबाही मचाई। आंधी के कारण कई स्थानों पर नीम व अन्य बड़े पेड़ टूटकर सड़कों और बिजली के खंभों पर गिर गए, जिससे ग्रामीण इलाकों की बिजली गुल हो गई। हादसों में दो किसानों की दो भैंसें भी मर गईं। पारसनाथ मार्केट में दीवार गिरने से एसआरके कॉलेज के एक कमरे की छत भी ढह गई। गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था।
विज्ञापन

रामलीला चौराहा स्थित पारसनाथ मार्केट में मनोज कुमार की दुकान के ऊपर की दीवार आंधी से गिर गई। दीवार गिरने से पास स्थित एसआरके कॉलेज के एक कमरे की छत भी ढह गई। हादसे में मनोज की दुकान का काफी नुकसान हुआ है। वहीं, फिरोजाबाद से हाथवंत जाने वाले मार्ग पर जखारा के पास पेड़ गिरने से रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो गया और बिजली का पोल टूट गया। वाहनों को खैरगढ़ होकर जाना पड़ा।
विज्ञापन

अरांव क्षेत्र के गांव फजलनगर में नीम का पेड़ गिरने से उसके नीचे बंधी रवि यादव की भैंस दब गई। बुलडोजर बुलाकर पेड़ हटवाया गया, लेकिन तब तक भैंस मर चुकी थी। इसी तरह खैरगढ़ के नगला भवानी मजरा कांस में नीम का पेड़ गिरने से चंद्रपाल की भैंस भी दबकर मर गई। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी प्रवीण कुमार मिश्रा व पुलिस टीम ने लेखपाल को रिपोर्ट बनाकर मुआवजे के लिए सूचित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मिर्च की फसल में भरा पानी, किसान परेशान
आंधी और बारिश से नारखी क्षेत्र के गांव राजपुर, सलेमपुर, ओखरा, हंसराम गढ़ी और नारखी में मिर्च की तैयार फसलों में पानी भर गया है। किसानों का कहना है कि जलभराव और नमी से फसल में गलन रोग व संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। किसान पंप लगाकर खेतों से पानी निकासी के काम में जुट गए हैं। बारिश के चलते शहरी इलाकों में भी कुछ देर के लिए जलभराव की स्थिति बनी रही।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed