{"_id":"6aba7a6c4143141fd30e3d5d","slug":"video-mastermind-behind-power-cable-thefts-arrested-in-encounter-shot-in-leg-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बिजली तार चोरी का मास्टरमाइंड हिस्ट्रीशीटर मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजाबाद के नारखी थाना क्षेत्र में एलटी और 11 केवी विद्युत लाइनों से तार चोरी करने की घटनाओं में वांछित हिस्ट्रीशीटर रविवार रात को पुलिस मुठभेड़ में दबोच लिया गया। बैंदी की पुलिया के पास घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा, दो जिंदा और तीन खोखा कारतूस, तार काटने वाला कटर, बाइक और चोरी के तार बेचकर मिले 5200 रुपये बरामद किए हैं। घायल आरोपी को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। सीओ टूंडला अरूण चौरसिया ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान मानवेन्द्र उर्फ मोनू निवासी जरौली कला थाना टूंडला के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक वह विद्युत तार चोरी की घटनाओं का मुख्य आरोपी है। 25 अगस्त को शाहपुर में निजी नलकूप की एलटी लाइन, 27 अगस्त की रात को गढ़ी अफो में एलटी लाइन और 17 सितंबर की रात को नारखी-कोटला रोड पर 11 केवी लाइन से तार चोरी होने की घटनाएं हुई थीं। इन मामलों में नारखी थाने में मुकदमे दर्ज किए गए थे। पुलिस ने 26 सितंबर को विद्युत तार चोरी के मामले में कृष्णकांत उर्फ लटूरी निवासी मोहम्मदी थाना रजावली, शंकर निवासी गढ़ी वैशाल थाना रजावली, छोटे उर्फ छोटू निवासी प्रतापपुर चौराहा जैन भट्टा के सामने रेनबो स्कूल वाली गली थाना शिकोहाबाद, राजा निवासी जौंधरी और स्वरूपचंद निवासी सुहाग नगर माता वाली गली थाना दक्षिण को दो बंडल एल्यूमिनियम तार और मैक्स पिकअप के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में फरार मुख्य आरोपी मानवेन्द्र का नाम सामने आया था। इसके बाद से पुलिस और एसओजी-सर्विलांस टीम उसकी तलाश में जुटी थी। रविवार को पुलिस को सूचना मिली कि मानवेन्द्र चोरी के तार बेचकर मिले रुपये लेने बाइक से टूंडला से जौंधरी की ओर जा रहा है। बैंदी की पुलिया के पास पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे रोकने का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

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