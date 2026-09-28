फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Asafabad high-tension line accident... Rajan lost the battle for life on the eighth day after the accident.

Firozabad News: आसफाबाद हाईटेंशन लाइन हादसा.. हादसे के आठवें दिन जिंदगी की जंग हार गया राजन

Mon, 28 Sep 2026 12:45 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Mon, 28 Sep 2026 12:45 AM IST
विज्ञापन
Asafabad high-tension line accident... Rajan lost the battle for life on the eighth day after the accident.
मृतक राजन का फाइल फोटो। स्त्रोत: क्षेत्रीय नागरिक - फोटो : मृतक राजन का फाइल फोटो। स्त्रोत: क्षेत्रीय नागरिक
फिरोजाबाद। थाना रसूलपुर क्षेत्र के शांतिनगर में 20 सितंबर को हाईटेंशन लाइन हादसे में घायल चार बच्चों में रविवार को तड़के दिल्ली स्थित एम्स में उपचार के दौरान एक और बच्चे ने और दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत की जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। रविवार को देर शाम बालक का शव उसके आवास पर लाया गया तो वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई। घटना की जानकारी होते ही पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए।
विज्ञापन


हादसे के छठवें दिन ऋषभ की आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में मौत हो जाने के बाद नारायण सिंह के घायल दो बेटी एवं एक बेटा को उपचार के लिए दिल्ली एम्स भेज दिया था। दिल्ली एम्स में नारायण सिंह की बेटा राजन (08) एवं बेटी संजना एवं नीतू का उपचार चल रहा था। यहां उपचार के दौरान रविवार तड़के करीब चार बजे राजन (8) ने दम तोड़ दिया। राजन की मौत की जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। दिल्ली से उसके शव को रविवार देर शाम शांतिनगर आसफाबाद स्थित आवास पर लाया गया। शव आते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजन शव को अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। बच्चे का शव आने की जानकारी होते ही नगर विधायक मनीष असीजा, एडीएम नमामि गंगे मोहनलाल गुप्ता, नगर मजिस्ट्रेट विनोद पांडेय, एसडीएम सदर सुदर्शन कुमार, सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह, तहसीलदार सुशील कुमार, थाना प्रभारी रसूलपुर प्रदीप कुमार, सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष राजकुमार राठौर, पार्षद निर्मल शर्मा, पार्षद सुरेशचंद्र दिवाकर, पार्षद अजब सिंह शंखवार आदि ने पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया। पीड़ित परिजनों को उचित मुआवजा दिलाए जाने की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इधर नारायण सिंह की घायल बेटी संजना (16) एवं नीतू उर्फ जाहन्वी (13) की हालत गंभीर बनी हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed