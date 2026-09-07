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VIDEO: टूंडला तहसील में मांगों को लेकर मानव शक्ति पार्टी ने तहसील में किया प्रदर्शन

Mon, 07 Sep 2026 09:43 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Mon, 07 Sep 2026 09:43 PM IST
Manav Shakti Party staged protest at Tundla Tehsil office over their demands
फिरोजाबाद के टूंडला तहसील में मानव शक्ति पार्टी के पदाधिकारियों ने सोमवार को पांच सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक यादव के नेतृत्व में पदाधिकारी दोपहर 12:30 बजे तहसील प्रांगण पहुंचे। उन्होंने प्रदेश सरकार को किसान विरोधी बताते हुए नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तेजी से शिक्षा का स्तर गिर रहा है। प्राथमिक विद्यालयों की जर्जर इमारतों को तत्काल ठीक कराया जाए, रासायनिक खाद्यों को खुले बाजार में किसानों को उपलब्ध कराया जाए, सरकारी विभागों में संपूर्ण रिक्त पदों को भर्ती अभियान चलाकर भरा जाए, युवाओं को सराकारी नौकरी एवं रोजगार देने की व्यवस्था की जाए, प्रदेश में आसमान छू रही महंगाई को कम किया जाए व प्रदेश में शराबबंदी लागू की जाए। इसके उपरांत मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम दिव्या सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में सलाहकार समिति राष्ट्रीय महासचिव श्रीकृष्ण, प्रदेश महासचिव महिलपाल एडवोकेट, मंजीत सिंह, राममोहन यादव, मोनू यादव, विपिन कुमार, महिला मोर्चा मंडल साधना देवी चौहान, मंडल महासचिव अरुणा पाल, निर्मला जादौन, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा मनु सिंह, जिला महासचिव रेनू यादव, संध्या शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष टूंडला गिरिजा देवी, मनमोहन कुमार, टीटू यादव आदि उपस्थित रहे।
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