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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Ghevar Demand Surges on Raksha Bandhan as Stocks Sell Out by Noon

VIDEO: घेवर के लिए लगी लंबी कतारें, दोपहर तक स्टॉक खत्म; राखी की दुकानों पर ग्राहक गायब

Fri, 28 Aug 2026 02:04 PM IST
Dhirendra Singh
Dhirendra Singh Dhirendra Singh
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:04 PM IST
Ghevar Demand Surges on Raksha Bandhan as Stocks Sell Out by Noon
रक्षाबंधन पर फिरोजाबाद में घेवर की दुकानों पर सुबह से ही ग्राहकों की लंबी कतारें लग गईं। प्रमुख दुकानों पर दोपहर 12 बजे तक घेवर खत्म हो गया। घेवर नहीं मिलने पर ग्राहकों ने दूसरी मिठाइयां खरीदीं, जबकि त्योहार के अंतिम दिन राखी की दुकानों पर अपेक्षाकृत कम भीड़ नजर आई।
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