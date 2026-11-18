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शिकोहाबाद मंडी समिति के सामने कानपुर-फिरोजाबाद हाईवे पर मंगलवार देर शाम एक ही स्थल पर चंद सेकंड में हुए दो सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। पहले हादसे में बाइक सवार पूर्व प्रधान दंपती को ट्रक ने कुचल दिया। वहीं, कुछ ही सेकंड बाद घटनास्थल को देखने के चक्कर में पीछे से आ रही एक अन्य बाइक दूसरे ट्रक में जा घुसी, जिससे 12वीं के एक छात्र की भी जान चली गई। छात्र का सहपाठी गंभीर रूप से घायल है।

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