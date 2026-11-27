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इटावा जिले की ताखा तहसील में जमीन की पैमाइश के नाम पर 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए राजस्व निरीक्षक रामगोपाल को कानपुर की विजिलेंस टीम ने शुक्रवार दोपहर रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी एक माह पहले भी शिकायतकर्ताओं से 20 हजार रुपये ले चुका था और 50 हजार रुपये की अतिरिक्त मांग कर रहा था, जिस पर विजिलेंस ने जाल बिछाकर उसे दबोच लिया और प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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