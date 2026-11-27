विज्ञापन

ताखा क्षेत्र के पालन अड्डा गांव निवासी किसान रवि पाल ने 10 बीघा में आलू की खेती की थी। खेत में आलू के पौधे कम निकले थे। इससे फसल की बढ़वार और पैदावार प्रभावित होने की आशंका थी। पूरी फसल तैयार होने तक इंतजार करने पर लागत और नुकसान दोनों बढ़ सकते थे। आलू की खेती में बीज, खाद, दवा और खेत की तैयारी पर करीब दो लाख रुपये खर्च हुए थे। इतना खर्च करने के बाद किसान को यह फैसला लेना पड़ा। खड़ी फसल की जोताई कराकर अब खेत में गेहूं की बोआई कर दी गई है। किसान को उम्मीद है कि गेहूं की फसल से आलू में हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी। आशंका थी कि यदि वह इंतजार करते तो लागत और नुकसान दोनों बढ़ जाते।आलू की फसल से अपेक्षित पैदावार न मिलने के कारण रवि पाल ने उसे नष्ट कर दिया। उन्होंने खेत में खड़ी आलू की फसल की जोताई कराई। इसके बाद खेत में गेहूं की बोआई की गई है। किसान का कहना है कि उन्हें गेहूं की फसल से नुकसान की भरपाई की उम्मीद है।