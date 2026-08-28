इटावा: सैफई में गरजे अखिलेश यादव, बोले- जेपी को बेचने वालों से क्या उम्मीद?

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई में रक्षाबंधन के मौके पर जनता से मुलाकात के दौरान बीजेपी सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि जो लोग जयप्रकाश नारायण (जेपी) को बेच सकते हैं, उनसे किसी भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने महंगाई, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने, किसानों की जमीन छिनने वाले एमओयू और शिक्षा प्रणाली की उपेक्षा को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया और सपा सरकार बनने पर महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान के लिए नीतिगत निर्णय लेने का वचन दिया।

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