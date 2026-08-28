{"_id":"6a915940148316f0340e3b45","slug":"video-etawah-akhilesh-yadav-thunders-in-saifai-asks-what-can-be-expected-from-those-who-sold-off-jp-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"इटावा: सैफई में गरजे अखिलेश यादव, बोले- जेपी को बेचने वालों से क्या उम्मीद?","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
इटावा: सैफई में गरजे अखिलेश यादव, बोले- जेपी को बेचने वालों से क्या उम्मीद?
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई में रक्षाबंधन के मौके पर जनता से मुलाकात के दौरान बीजेपी सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि जो लोग जयप्रकाश नारायण (जेपी) को बेच सकते हैं, उनसे किसी भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने महंगाई, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने, किसानों की जमीन छिनने वाले एमओयू और शिक्षा प्रणाली की उपेक्षा को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया और सपा सरकार बनने पर महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान के लिए नीतिगत निर्णय लेने का वचन दिया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।