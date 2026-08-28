Etawah News: 4.68 करोड़ की डिजिटल लाइब्रेरी में कंप्यूटर ही नहीं

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शासन की ओर से हर लाइब्रेरी के लिए चार लाख का बजट निर्धारित किया गया था। योजना के तहत लाइब्रेरी में पुस्तकें, फर्नीचर, दो कंप्यूटर, एक एलईडी और एक प्रिंटर उपलब्ध कराया जाना था। लाइब्रेरी में पुस्तकें और फर्नीचर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन कंप्यूटर, एलईडी और प्रिंटर अभी तक नहीं मुहैया हो पाया है। लाइब्रेरी में निजी प्रकाशनों के साथ नेशनल बुक ट्रस्ट की पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं, लेकिन ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, डिजिटल कंटेंट और कंप्यूटर आधारित तैयारी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। कंप्यूटर न होने के कारण योजना का मूल उद्देश्य अभी अधूरा है।ब्लॉक और लाइब्रेरीब्लॉक संख्याबढ़पुरा 21बसरेहर 18भरथना 07चकरनगर 12जसवंतनगर 12सैफई 16महेवा 24ताखा 07वर्जनयूपी डेस्को की ओर से लाइब्रेरी के लिए दो कंप्यूटर और अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने हैं, लेकिन अब तक आपूर्ति नहीं हो सकी है। आपूर्ति होते ही सभी लाइब्रेरी में उपकरण पहुंचवा दिए जाएंगे। - रोहित कुमार, डीपीआरओ