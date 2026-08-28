{"_id":"6a91d27ca11b6522030573e3","slug":"video-passengers-had-to-wait-for-buses-on-raksha-bandhan-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: रक्षाबंधन पर रोडवेज की व्यवस्था बेपटरी, दो घंटे तक करना पड़ा बसों का इंतजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रक्षाबंधन पर बहनों के घर जाने के लिए निकले यात्रियों को रोडवेज की अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को रोडवेज बस स्टैंड पर मैनपुरी, इटावा, कासगंज और बरेली जाने वाले यात्रियों को करीब दो घंटे तक बस का इंतजार करना पड़ा। त्योहार के चलते बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ बढ़ती रही, लेकिन उनके अनुपात में बसें उपलब्ध नहीं हो सकीं। सबसे अधिक परेशानी उन यात्रियों को हुई, जिन्हें दूरदराज के मार्गों पर जाना था। मैनपुरी, इटावा, कासगंज और बरेली मार्ग के यात्री काफी देर तक बस का इंतजार करते रहे। बस आने की उम्मीद में यात्री सामान लेकर स्टैंड पर खड़े रहे। करीब दो घंटे तक बस नहीं मिलने से यात्रियों की परेशानी बढ़ती गई। कई यात्रियों को समय से गंतव्य तक पहुंचने की चिंता सताती रही। त्योहार के दिन परिवहन व्यवस्था की यह स्थिति रोडवेज की तैयारियों पर सवाल खड़े करती रही।

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