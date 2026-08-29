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पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, पीड़िता की शादी मध्य प्रदेश में हुई है। महिला ने बताया कि शादी से पहले उसका कमला नगर के बसंत विहार निवासी हिमांशु राठौर के साथ रिलेशनशीप था। आरोपी के पास उसके कुछ फोटो और वीडियो भी हैं। पीड़िता का कहना है कि अब दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है।घटना 25 अगस्त की है, जब महिला अपने भाई को राखी बांधने मायके आई थी। रात करीब 10:15 बजे वह अपने परिवार के साथ संजय प्लेस जा रही थीं। इसी दौरान हिमांशु ने अपनी कार से कमला नगर स्थित दाऊजी स्वीट्स से उनका पीछा शुरू किया और संजय प्लेस तक लगातार हूटर बजाता रहा। महिला ने कहा है कि यदि भविष्य में उसके साथ कोई घटना होती है तो इसके लिए हिमांशु जिम्मेदार होगा।डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।