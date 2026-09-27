{"_id":"6ab90335490550db79051ceb","slug":"video-electricity-pole-topples-due-to-strong-winds-in-sakit-in-etah-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: एटा के सकीट में तेज हवा से बिजली का खंभा, सड़क पर लगा लंबा जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एटा के सकीट में रविवार को सुबह से तेज हवा के साथ बारिश हो रही थी। हवा के तेज झोंके से आंबेडकर पार्क के पास लगा विद्युत पोल जड़ से उखड़ गया और बीच सड़क पर आ गिरा। गनीमत रही कि उस समय मार्ग पर कोई वाहन या राहगीर नहीं था। पोल गिरने से दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया। जिससे राहगीरों और को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

... और पढ़ें