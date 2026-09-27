Etah News: आरोग्य मंदिरों पर लटके मिले ताले, नोटिस जारी

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एमओआईसी ने पीएचसी से संबद्ध आरोग्य मंदिर सिंधावली और सिरसाटिप्पू का निरीक्षण किया। दोनों केंद्रों पर दिन में ही ताले लटके मिले। मौके पर तैनात सीएचओ समेत पूरा स्टाफ नदारद मिला। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है।इसके बाद उन्होंने पीएचसी पिवारी का भी निरीक्षण किया। यहां फार्मासिस्ट धर्मेंद्र कुमार, स्टाफ नर्स पिंकी और सुमन वर्मा ड्यूटी पर मौजूद मिलीं। तैनात चिकित्साधिकारी डॉ. जीनतन्नुसा अवकाश पर थीं। एमओआईसी ने कहा कि बारिश के मौसम में स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी आरोग्य मंदिरों पर समय से उपस्थिति, मरीजों को बेहतर उपचार और साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। भविष्य में लापरवाही मिलने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी।