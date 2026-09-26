VIDEO: थाना समाधान दिवस में नहीं पहुंचा एक भी फरियादी, लगातार बारिश बनी वजह

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एटा के राजा का रामपुर में शासन के निर्देश पर शनिवार को परिसर में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए तहसीलदार अलीगंज संजय कुमार सिंह और थाना प्रभारी रोहित राठी निर्धारित समय पर थाने पहुंचे और फरियादियों की समस्याएं सुनने के लिए मौजूद रहे। हालांकि, क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते थाना समाधान दिवस में एक भी फरियादी अपनी शिकायत लेकर नहीं पहुंचा। तहसीलदार और थाना प्रभारी काफी देर तक फरियादियों के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन बारिश के कारण कोई भी शिकायतकर्ता थाने नहीं पहुंचा। फरियादियों के नहीं आने पर निर्धारित समय के बाद थाना समाधान दिवस समाप्त कर दिया गया।

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