{"_id":"6a96c145fb96c2c9f9058ce0","slug":"video-arbitrary-conduct-of-illegal-bus-operators-passengers-lives-put-at-risk-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: डग्गेमार बस चालकों की मनमानी, यात्रियों की जान से खिलवाड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: डग्गेमार बस चालकों की मनमानी, यात्रियों की जान से खिलवाड़
एटा में डग्गेमार निजी बस चालकों की मनमानी का मामला सामने आया है। चंद रुपयों के लालच में बस संचालक यात्रियों की जान जोखिम में डालकर उन्हें बस की छत पर बैठाकर सफर करा रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में यात्री बस की छत पर बैठे नजर आ रहे हैं। ऐसे में हादसा होने पर यात्रियों की जान पर बन सकती है। बताया गया है कि वायरल वीडियो थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में रामेश्वरम रेस्टोरेंट के पास का है। बस में जगह कम होने या अधिक यात्रियों को बैठाने के लालच में उन्हें छत पर बैठाकर यात्रा कराई जा रही थी। बस की छत पर बैठकर सफर करना बेहद जोखिम भरा है। अचानक ब्रेक लगने, बस के अनियंत्रित होने या किसी विद्युत तार की चपेट में आने पर बड़ा हादसा हो सकता है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।