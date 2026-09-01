Etah News: पत्नी से विवाद के बाद युवक ने छत से लगाई छलांग, घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Tue, 01 Sep 2026 11:15 PM IST
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एटा। नगला अगर गांव में सोमवार की देर शाम पत्नी से विवाद के बाद एक युवक ने घर की एक मंजिला छत से छलांग लगा दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है।
मलावन थाना क्षेत्र के नगला अगर निवासी भूमिराज सिंह ने बताया कि सोमवार शाम करीब चार बजे उनके बेटे प्रदीप का पत्नी से विवाद हो गया था। कहासुनी बढ़ने पर वह नाराज होकर छत पर चला गया और वहां से नीचे छलांग लगा दी। छत से गिरने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। प्रदीप को गंभीर हालत में देखकर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। चिकित्सक ने बताया कि प्रदीप की हालत अब खतरे से बाहर है। संवाद
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मलावन थाना क्षेत्र के नगला अगर निवासी भूमिराज सिंह ने बताया कि सोमवार शाम करीब चार बजे उनके बेटे प्रदीप का पत्नी से विवाद हो गया था। कहासुनी बढ़ने पर वह नाराज होकर छत पर चला गया और वहां से नीचे छलांग लगा दी। छत से गिरने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। प्रदीप को गंभीर हालत में देखकर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। चिकित्सक ने बताया कि प्रदीप की हालत अब खतरे से बाहर है। संवाद
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