Etah News: स्वाइन फ्लू की आशंका पर आइसोलेशन वार्ड तैयार

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जिले में एक चिकित्सक समेत तीन लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद सीएमओ डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कस्बे के अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की है। सीएमओ के निर्देश पर अस्पताल में सात बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। जिससे किसी मरीज के संदिग्ध या संक्रमित मिलने पर उसको उपचार दिया जा सके। चिकित्साधीक्षक डॉ. सर्वेश कुमार ने बताया कि स्वाइन फ्लू को देखते हुए अस्पताल में तैयार किया गया आइसोलेशन वार्ड को सामान्य ओपीडी से अलग रखा गया है, ताकि संदिग्ध मरीज के संपर्क में आने से दूसरे मरीजों में संक्रमण फैलने की आशंका को कम किया जा सके।यह बरतें सावधानीउन्होंने स्वाइन फ्लू के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए कहा लगातार बुखार, खांसी, गले में खरांश, बदन दर्द या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही न बरतें और चिकित्सक से सलाह लें। छींकते और खांसते समय मुंह-नाक ढकने, हाथों की स्वच्छता रखने तथा संक्रमित या बीमार व्यक्ति के सीधे संपर्क से बचने की सलाह दी जा रही है।