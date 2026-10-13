{"_id":"6ace25e1c4e90adb5405387e","slug":"video-ncc-cadets-made-aware-of-mission-shakti-road-safety-and-womens-security-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"देवरिया: मिशन शक्ति और सड़क सुरक्षा को लेकर एनसीसी कैडेट्स को किया जागरूक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देवरिया: मिशन शक्ति और सड़क सुरक्षा को लेकर एनसीसी कैडेट्स को किया जागरूक

अनुराग रंजन

Updated Tue, 13 Oct 2026 06:06 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 06:06 PM IST







Link Copied



देवरिया के बरहज स्थित बीआरडीबीडी पीजी कॉलेज आश्रम में मंगलवार को स्थानीय पुलिस की मिशन शक्ति टीम ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें एनसीसी कैडेट्स को महिला सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और यातायात नियंत्रण की जानकारी दी गई। ... और पढ़ें

विज्ञापन