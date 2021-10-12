Deoria News: बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 28 Nov 2026 01:00 AM IST
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लार रोड। भागलपुर-सलेमपुर मुख्यमार्ग पर कुंडौली गांव के पास अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सीएचसी लार में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया।
लार थाना क्षेत्र के रेवली गांव निवासी चंदेश प्रजापति किसी काम से सलेमपुर की तरफ जा रहे थे। भागलपुर सलेमपुर मुख्य मार्ग पर कुंडौली गांव के पास सामने से आ रही एक अनियंत्रित बोलेरो ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे बाइक चला रहे चंदेश गंभीर रूप से घायल हो गए। सीओ रंजना सचान ने बताया कि मामले की जानकारी है। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। संवाद
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लार थाना क्षेत्र के रेवली गांव निवासी चंदेश प्रजापति किसी काम से सलेमपुर की तरफ जा रहे थे। भागलपुर सलेमपुर मुख्य मार्ग पर कुंडौली गांव के पास सामने से आ रही एक अनियंत्रित बोलेरो ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे बाइक चला रहे चंदेश गंभीर रूप से घायल हो गए। सीओ रंजना सचान ने बताया कि मामले की जानकारी है। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। संवाद
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