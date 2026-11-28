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जिले में 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील की है। 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस पर बीएलओ मतदान केंद्रों पर मौजूद रहकर फॉर्म-6, 7 और 8 भरवाएंगे। 29 नवंबर को आरोग्य मेलों के साथ मतदाता मेले भी लगाए जाएंगे। अभियान में 18-19 वर्ष के युवाओं और नवविवाहित महिलाओं के पंजीकरण पर विशेष जोर रहेगा।

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