गांधी चौक से रेलवे स्टेशन गेट तक सुबह होते ही सड़क के दोनों किनारों पर सब्जी की दुकानें सज जाती हैं। सब्जी खरीदने वालों की भीड़ और सड़क पर खड़े वाहनों के चलते आवागमन बाधित हो जाता है। कुछ ही देर में सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। इसका खामियाजा राहगीरों के साथ मरीजों और ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ता है। बीते बुधवार को जाम में फंसने के कारण कपूरी गांव निवासी बीमार वृद्ध कलाधर मणि त्रिपाठी की मौत का मामला सामने आने के बाद जाम की समस्या एक बार फिर चर्चा में है। कुछ दिन पहले सड़क हादसे में घायल पिता-पुत्र समेत तीन लोगों को लेकर जा रही एंबुलेंस भी करीब आधे घंटे तक जाम में फंसी रही थी।