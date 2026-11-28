देवरिया: सलेमपुर में जाम पर प्रशासन सख्त, सुबह पांच बजे हटवाईं सब्जी की दुकानें; वाहनों को सीधे मंडी भेजा
सलेमपुर में जाम की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने शनिवार सुबह पांच बजे से अभियान चलाया। नगर पंचायत और पुलिस की संयुक्त टीम ने गांधी चौक से रेलवे स्टेशन गेट तक सड़क किनारे लगी सब्जी की दुकानों को हटवाया। सब्जी लदे रिक्शा और अन्य वाहनों को सड़क पर खड़ा करने के बजाय सीधे मंडी में प्रवेश कराया गया। अमर उजाला की ओर से लगातार तीन दिन तक चलाए गए अभियान के बाद हुई इस कार्रवाई से शनिवार सुबह गांधी चौक से अस्पताल गेट तक यातायात सुचारु रहा।
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सलेमपुर उपनगर में जाम की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने अब सुबह से ही सख्ती शुरू कर दी है। शनिवार को सूरज निकलने से पहले ही नगर पंचायत और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम गांधी चौक पर पहुंच गई। सड़क पर सब्जी की दुकानें सजने से रोकने के साथ ही फुटपाथ और सड़क पर कब्जा जमाने वाले दुकानदारों को हटाया गया। प्रशासन की इस पहल से शनिवार सुबह गांधी चौक से अस्पताल गेट तक आवागमन सुचारु रहा और सड़क पर जाम की स्थिति नहीं बनी।
गांधी चौक से रेलवे स्टेशन गेट तक सुबह होते ही सड़क के दोनों किनारों पर सब्जी की दुकानें सज जाती हैं। सब्जी खरीदने वालों की भीड़ और सड़क पर खड़े वाहनों के चलते आवागमन बाधित हो जाता है। कुछ ही देर में सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। इसका खामियाजा राहगीरों के साथ मरीजों और ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ता है। बीते बुधवार को जाम में फंसने के कारण कपूरी गांव निवासी बीमार वृद्ध कलाधर मणि त्रिपाठी की मौत का मामला सामने आने के बाद जाम की समस्या एक बार फिर चर्चा में है। कुछ दिन पहले सड़क हादसे में घायल पिता-पुत्र समेत तीन लोगों को लेकर जा रही एंबुलेंस भी करीब आधे घंटे तक जाम में फंसी रही थी।
इन घटनाओं को देख अमर उजाला ने लगातार तीन दिन तक अभियान चलाकर प्रशासन को जागरूक किया। इसके बाद शनिवार सुबह करीब पांच बजे नगर पंचायत के दर्जनों कर्मचारी जेसीबी और कूड़ा उठाने वाले वाहनों के साथ गांधी चौक पहुंच गए। इसी बीच एसएसआई अशफाक अहमद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। गांधी चौक पर बैरिकेडिंग कर सब्जी लेकर आने वाले रिक्शा और अन्य वाहनों को सड़क पर खड़ा होने से रोक दिया गया। उन्हें सीधे मंडी में प्रवेश कराया गया। इसके बाद पुलिसकर्मियों और नगर पंचायत कर्मचारियों ने गांधी चौक से रेलवे स्टेशन गेट तक पैदल गश्त कर दुकानदारों को सड़क किनारे दुकानें नहीं लगाने की हिदायत दी। कुछ फुटकर दुकानदारों ने कार्रवाई को लेकर पुलिसकर्मियों से बातचीत भी की।
वहीं, स्थानीय स्थायी व्यापारियों ने जाम से आम लोगों को होने वाली परेशानी का हवाला देते हुए सड़क पर दुकानें न लगने देने की मांग की। कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम पूरे मार्ग पर निगरानी करती रही।
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