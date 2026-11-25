{"_id":"6b06daa574e201bcdc03a48e","slug":"video-four-temple-thefts-solved-accused-arrested-with-stolen-bells-kalash-and-ritual-utensils-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"देवरिया: चार मंदिरों में चोरी का खुलासा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
भलुअनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने चार मंदिरों में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किए गए घंटे, कलश, पूजा के बर्तन, 900 रुपये और मोटरसाइकिल बरामद की है। पूछताछ में आरोपी ने भलुअनी के अलावा बनकटा, रामपुर बुजुर्ग और लार स्थित मंदिरों में चोरी की बात स्वीकार की। आरोपी के खिलाफ चार थानों में पहले से छह प्राथमिकी दर्ज हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।