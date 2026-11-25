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भलुअनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने चार मंदिरों में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किए गए घंटे, कलश, पूजा के बर्तन, 900 रुपये और मोटरसाइकिल बरामद की है। पूछताछ में आरोपी ने भलुअनी के अलावा बनकटा, रामपुर बुजुर्ग और लार स्थित मंदिरों में चोरी की बात स्वीकार की। आरोपी के खिलाफ चार थानों में पहले से छह प्राथमिकी दर्ज हैं।

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