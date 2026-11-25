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देवरिया के रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही स्वर्गीय सुरेश प्रसाद अंडर-19 क्रिकेट प्रतियोगिता में मंगलवार को देवरिया क्रिकेट क्लब ने स्पोर्ट्स स्टेडियम देवरिया को हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए देवरिया क्रिकेट क्लब ने 120 रन बनाए। जवाब में स्पोर्ट्स स्टेडियम की टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। तीन विकेट लेने वाले अक्षय शाही को मैन ऑफ द मैच चुना गया। अमित यादव ने भी तीन विकेट लेकर जीत में अहम योगदान दिया।

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