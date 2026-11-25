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देवरिया: विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार
विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से रुपये और पासपोर्ट लेकर ठगी करने के आरोप में सदर कोतवाली पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। खोराराम रोड स्थित उसके कार्यालय से 73 पासपोर्ट और मेडिकल जांच की रसीदें बरामद हुई हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी बिना वैध लाइसेंस के करीब दो साल से कार्यालय चला रहा था। कई युवाओं ने रुपये लेने के बावजूद वीजा और टिकट न दिलाने और पासपोर्ट वापस न करने की शिकायत की थी।
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