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मजार नहीं गिरने दी, फिर तबादला हो गया दिव्या मित्तल के अनुसार, देवरिया में जिलाधिकारी रहते हुए उनसे कहा जाता था कि दूसरे जिलों में मस्जिदों और मजारों पर बुलडोजर चल रहा है तो यहां कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने इसे एक जनप्रतिनिधि के वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा मामला बताया। उनका दावा है कि मजार कमेटी की ओर से अतिक्रमण पहले ही हटा लिया गया था, इसके बावजूद उन पर मजार गिराने का दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में मजार को गिरने नहीं दिया, लेकिन इसके बाद उनका तबादला हो गया। दिव्या मित्तल ने यह भी दावा किया कि मजार आज भी मौजूद है और वहां रोजाना चादर चढ़ाई जाती है।

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अधिकारियों के बारे में कुछ नहीं कहना दिव्या मित्तल के आरोपों पर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि उन्हें अधिकारियों के बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन बहुत से अधिकारी ऐसे होते हैं जो हवा का रुख देखकर अपने तेवर बदल लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब नौकरी बचाने की जरूरत थी तो मजार ढहा दी गई और अब राजनीति की जरूरत है तो मजार के नाम पर आंसू बहाए जा रहे हैं।

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विधायक ने कहा कि उनके मुताबिक संबंधित मजार अवैध थी और उसे गिराया जाना था। इसी वजह से कार्रवाई कराई गई। उन्होंने कहा कि किसी के दबाव में अच्छा काम हुआ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि, एक समय मजार गिराने और दूसरे समय उसके नाम पर भावुकता जताने के रुख पर उन्होंने सवाल उठाया।

देवरिया में गोरखपुर रोड स्थित ढहाई गई मजार को लेकर पूर्व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व डीएम दिव्या मित्तल ने एक पॉडकास्ट में आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल के दौरान मजार पर बुलडोजर चलाने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने दावा किया कि मजार कमेटी ने अतिक्रमण हटा लिया था, इसके बावजूद मजार गिराने का दबाव बनाया जा रहा था। अब उनके बयान पर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कुछ अधिकारी हवा का रुख देखकर अपने तेवर बदल लेते हैं।