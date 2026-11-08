Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   The SP gifted jackets, dhotis, and whistles to 150 'praharis' (village guards).

Deoria News: एसपी ने 150 ग्राम प्रहरियों को भेंट की जैकेट, धोती और सीटी

Sun, 08 Nov 2026 08:14 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 08:14 PM IST
विज्ञापन
The SP gifted jackets, dhotis, and whistles to 150 'praharis' (village guards).
देवरिया। दिवाली के अवसर पर एसपी अभिजित आर शंकर ने शनिवार को पुलिस लाइन में 150 ग्राम प्रहरियों को जैकेट, धोती और सीटी भेंट की। जिले के कुल 1500 ग्राम प्रहरियों को यह सामग्री वितरित की जानी है। इसका उद्देश्य सर्दी से बचाव के साथ गांवों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।
विज्ञापन

पुलिस विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ग्राम प्रहरी गांवों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और उनकी सूचना पुलिस तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। जैकेट से उन्हें ठंड में गश्त करने में सहूलियत होगी, जबकि सीटी आपात स्थिति में संकेत देने के काम आएगी। सामग्री पाकर ग्राम प्रहरियों ने खुशी जताते हुए पुलिस विभाग का आभार व्यक्त किया।
विज्ञापन

इस दौरान क्षेत्राधिकारी कार्यालय एवं यातायात सत्येंद्र राय, प्रतिसार निरीक्षक प्रवीण सिंह, परिवहन शाखा प्रभारी उदयनारायण यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed