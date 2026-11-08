Deoria News: बारीपुर हनुमान मंदिर में सहस्रार्चन कर मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव

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इस दौरान एक हजार हनुमत नामों के साथ तुलसी पत्र और बूंदी के लड्डुओं से सहस्रार्चन किया गया। करीब दो घंटे तक चले पूजन के बाद आरती हुई। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर महिलाओं ने सोहर गीत गाकर उत्सव की खुशियां मनाईं। देर रात तक आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।कार्यक्रम में विद्वान आचार्य कृष्ण चंद्र शास्त्री, पंडित श्रीप्रकाश मिश्र, सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी, राकेश मणि त्रिपाठी, अखिलेश मणि त्रिपाठी, भाजपा नेता नरेंद्र मिश्र पप्पू, सत्येंद्र दुबे, चंचल दुबे, शिवाकांत मिश्र, सुमन मिश्रा और जैनेंद्र सिंह समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे।