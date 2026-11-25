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देवरिया: चौपाल में जा रहीं राज्य महिला आयोग की सदस्य की कार ऑटो से टकराई, सिर में लगी चोट

अनुराग रंजन

Updated Wed, 25 Nov 2026 10:06 AM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 10:06 AM IST







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उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा की कार सोमवार को देवरिया के मझौलीराज क्षेत्र के मठिया गांव के पास सामने से आ रहे ऑटो रिक्शा से टकरा गई। हादसे में उनके सिर में चोट आई और कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ... और पढ़ें

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