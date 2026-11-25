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पुलिस विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि एसपी अभिजित आर शंकर के निर्देश पर भाटपाररानी की मिशन शक्ति टीम ने मालवीय बाजार, रेलवे स्टेशन और रानी पोखरा में अभियान चलाया। एकौना की टीम ने सराव मार्केट और मदनपुर की टीम ने बरांव क्षेत्र में महिलाओं व छात्राओं को जागरूक किया। संवाद

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देवरिया। मिशन शक्ति फेज-6.0 और शक्ति दीदी अभियान के तहत मंगलवार को जिलेभर में पुलिस टीमों ने महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा व स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया। सार्वजनिक स्थलों पर पंपलेट वितरित कर सरकारी योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।