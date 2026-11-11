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देवरिया: दिवाली पर एक्यूआई 315 पहुंचा, सांस के मरीजों की बढ़ी परेशानी

अनुराग रंजन

Updated Wed, 11 Nov 2026 08:17 AM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 08:17 AM IST







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दीपावली पर आतिशबाजी से शहर की आबोहवा बिगड़ गई। पटाखों के धुएं से प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण दीपावली की रात वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई 315 तक पहुंच गया। धनतेरस की रात यह 190 था। इसका असर सांस और फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे मरीजों पर पड़ा। ... और पढ़ें

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