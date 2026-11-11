देवरिया: स्कॉर्पियो टकराने के विवाद में युवक को गोली मारने का आरोपी गिरफ्तार

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देवरिया में रेलवे स्टेशन के पास दो स्कॉर्पियो गाड़ियों की टक्कर के बाद हुए विवाद में युवक को गोली मारने के मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान रामनाथ देवरिया निवासी निसार अहमद (26) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे सोमवार को कोतवाली तिराहे के पास से गिरफ्तार किया।

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