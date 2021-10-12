Deoria News: संस्कृत बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में सात केंद्र निर्धारित

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सूची के अनुसार, स्वामी देवानंद संस्कृत महाविद्यालय मठलार, श्री प्रकाश संस्कृत महाविद्यालय बसंतपुर सिरसिया, श्री वैकुंठनाथ पहाड़ी संस्कृत महाविद्यालय बैकुंठपुर, श्री विद्या धर्म संजीवन संस्कृत महाविद्यालय देवरिया, श्री संस्कृत आदर्श महाविद्यालय बरारी बैतालपुर, श्री दत्तात्रेय जनसेवा महाविद्यालय और सदानंद संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर बरहज को केंद्र बनाया गया है। केंद्रों का निर्धारण विद्यालयों की दूरी, उपलब्ध संसाधनों और परीक्षार्थियों की संख्या को ध्यान में रखकर किया गया है।सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी परीक्षासंस्कृत बोर्ड की परीक्षाएं यूपी बोर्ड की तर्ज पर कराई जाएंगी। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। निगरानी के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।कोटजिले में संस्कृत बोर्ड परीक्षा के लिए सात केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इन केंद्रों पर 1226 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।-हरिश्चंद्र नाथ, जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया