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देवरिया: समाजवादी पार्टी की बैठक क्षेत्र के इगूरी बाजार में बृहस्पतिवार को संपन्न हुई
इगूरी बाजार में बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी की बैठक हुई। इसमें संगठन को मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया। बैठक में समितियों से खाद-बीज गायब होने, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चर्चा हुई। विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रामबली यादव ने इन समस्याओं के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही।
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