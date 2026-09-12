सरकारी योजनाओं का झांसा देकर 300 से अधिक खाते खुलवाने वाला पूर्व बैंककर्मी समेत दो गिरफ्तार, VIDEO

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गरीब ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन का लाभ दिलाने का झांसा देकर बैंक खाते खुलवाने और उनमें साइबर ठगी की रकम मंगाने वाले गिरोह के दो सदस्यों को धानापुर पुलिस और साइबर टीम ने गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी रोहित कुमार उर्फ काला पूर्व में एक्सिस बैंक में कर्मचारी रह चुका है। पुलिस के अनुसार, उसने अपने कार्यकाल के दौरान 300 से अधिक बैंक खाते खुलवाए थे। इन खातों में से करीब 300 खातों की साइबर अपराध में संलिप्तता की जांच की जा रही है।

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