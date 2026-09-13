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Chandauli News: राज्य स्तरीय कबड्डी में चंदौली ने सोनभद्र को हराया

Sun, 13 Sep 2026 01:43 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:43 AM IST
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Chandauli defeated Sonbhadra in state level Kabaddi
बबुरी के यूनिवर्सल ​प​ब्लिक स्कूल में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते ​खिलाड़ी। संव
बबुरी। यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल के खेल मैदान में शनिवार को 50वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। जिला कबड्डी एसोसिएशन चंदौली की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में प्रदेश के 14 जिलों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ के अध्यक्ष विकास सिंह और महासचिव विजेंद्र प्रताप सिंह ने किया।
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उद्घाटन मुकाबला चंदौली और सोनभद्र के बीच खेला गया। इसमें चंदौली की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सोनभद्र को 36-04 अंक से शिकस्त दी। दूसरे मुकाबले में वाराणसी ने मिर्जापुर को 44-07 अंक से हराया। तीसरा मुकाबला रायबरेली और कौशांबी के बीच रोमांचक रहा, जिसमें रायबरेली ने कौशांबी को 44-34 अंक से पराजित किया।
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आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेश के 14 जिलों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
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इस अवसर पर सदर ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह ‘बबलू’, हरिश्चंद्र अग्रहरी, पंकज दुबे, राजकुमार तिवारी, जिला कबड्डी एसोसिएशन के ब्रजेश सिंह, प्रमोद सिंह, राकेश सोनकर, जितेंद्र पाल, रामनारायण राजभर, कमलेश चौहान, निर्भय सिंह आदि मौजूद रहे।
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