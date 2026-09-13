Chandauli News: राज्य स्तरीय कबड्डी में चंदौली ने सोनभद्र को हराया

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उद्घाटन मुकाबला चंदौली और सोनभद्र के बीच खेला गया। इसमें चंदौली की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सोनभद्र को 36-04 अंक से शिकस्त दी। दूसरे मुकाबले में वाराणसी ने मिर्जापुर को 44-07 अंक से हराया। तीसरा मुकाबला रायबरेली और कौशांबी के बीच रोमांचक रहा, जिसमें रायबरेली ने कौशांबी को 44-34 अंक से पराजित किया।आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेश के 14 जिलों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।इस अवसर पर सदर ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह ‘बबलू’, हरिश्चंद्र अग्रहरी, पंकज दुबे, राजकुमार तिवारी, जिला कबड्डी एसोसिएशन के ब्रजेश सिंह, प्रमोद सिंह, राकेश सोनकर, जितेंद्र पाल, रामनारायण राजभर, कमलेश चौहान, निर्भय सिंह आदि मौजूद रहे।