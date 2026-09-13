Chandauli News: चार बांधों से छोड़ा गया 4236 क्यूसेक पानी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:47 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:47 AM IST
विज्ञापन
चकिया। पहाड़ी इलाकों में शुक्रवार की रात हुई तेज बारिश के बाद शनिवार को सुबह जिले के चार बांधों से 4236 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जलस्तर बढ़ने के कारण नौगढ़, चंद्रप्रभा, मुसाखाड़ और भैसोड़ा समेत चारों बांधों के फाटक खोलने पड़े। फिलहाल सीमित मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं है। हालांकि, प्रशासन ने बांधों की ओर लोगों के जाने पर रोक लगा दी है और पुलिस की तैनाती की गई है।
शुक्रवार देर रात पहाड़ी क्षेत्रों में चमक-गरज के साथ तेज बारिश हुई। करीब दो घंटे तक हुई बारिश का असर शनिवार सुबह बांधों में दिखाई दिया। पानी की आवक बढ़ने से जलस्तर भी बढ़ने लगा। इसके बाद संबंधित विभाग की निगरानी में चार बांधों से पानी की निकासी शुरू की गई।
चारों बांधों में सबसे ज्यादा मुसाखाड़ से पानी छोड़ा गया। इसी तरह नौगढ़ डैम से 497 क्यूसेक, चंद्रप्रभा डैम से 396 क्यूसेक और भैसोड़ा डैम से 75 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इस तरह चारों बांधों से कुल 4236 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बांधों से निकला पानी कर्मनाशा, चंद्रप्रभा और गड़ई नदियों के रास्ते आगे बढ़ रहा है।
विज्ञापन
-- -- -- --
बांधों पर पुलिस तैनात, लोगों के जाने पर रोक
बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। चकिया, नौगढ़ और चकरघट्टा क्षेत्र के बांधों के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। लोगों को बांधों की ओर जाने से रोक दिया गया है। पुलिस और संबंधित विभाग के कर्मचारी जलस्तर तथा पानी के बहाव पर नजर रख रहे हैं। लोगों को भी नदी, नालों और बांधों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी गई है।
विज्ञापन
शुक्रवार देर रात पहाड़ी क्षेत्रों में चमक-गरज के साथ तेज बारिश हुई। करीब दो घंटे तक हुई बारिश का असर शनिवार सुबह बांधों में दिखाई दिया। पानी की आवक बढ़ने से जलस्तर भी बढ़ने लगा। इसके बाद संबंधित विभाग की निगरानी में चार बांधों से पानी की निकासी शुरू की गई।
विज्ञापन
चारों बांधों में सबसे ज्यादा मुसाखाड़ से पानी छोड़ा गया। इसी तरह नौगढ़ डैम से 497 क्यूसेक, चंद्रप्रभा डैम से 396 क्यूसेक और भैसोड़ा डैम से 75 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इस तरह चारों बांधों से कुल 4236 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बांधों से निकला पानी कर्मनाशा, चंद्रप्रभा और गड़ई नदियों के रास्ते आगे बढ़ रहा है।
विज्ञापन
बांधों पर पुलिस तैनात, लोगों के जाने पर रोक
बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। चकिया, नौगढ़ और चकरघट्टा क्षेत्र के बांधों के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। लोगों को बांधों की ओर जाने से रोक दिया गया है। पुलिस और संबंधित विभाग के कर्मचारी जलस्तर तथा पानी के बहाव पर नजर रख रहे हैं। लोगों को भी नदी, नालों और बांधों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी गई है।