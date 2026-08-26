थप्पड़ मारने के मामले में एसपी सख्त, आरोपी कोतवाल लाइन हाजिर; VIDEO

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मुगलसराय कोतवाली में विवाहिता की मौत के मामले में पैरवी करने पहुंचे सरदार सेना के प्रदेश महामंत्री सुनील कुमार पटेल ने कोतवाली प्रभारी विजय प्रताप सिंह पर मारपीट और जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। सुनील का आरोप है कि विरोध करने पर कोतवाल ने उन्हें करीब 50 थप्पड़ मारे और सीने पर बूट से प्रहार किया।

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