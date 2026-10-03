एयर शो की तैयारियों का जायजा लेने पड़ाव पहुंचे अधिकारी, VIDEO

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वाराणसी में प्रस्तावित तीन दिवसीय एयर शो को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार दोपहर मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, डीआईजी समेत वाराणसी और चंदौली के अधिकारियों ने पड़ाव चौराहा और अवधूत भगवान राम महाविभूति स्थल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। करीब 30 मिनट तक अधिकारियों ने मौके पर रहकर अधीनस्थों से तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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