एयर शो: तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे अफसर, घाटों पर भीड़ नियंत्रण की चुनौती; सुरक्षा व्यवस्था पर दिए निर्देश

वाराणसी में प्रस्तावित तीन दिवसीय एयर शो को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार दोपहर मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, डीआईजी समेत वाराणसी और चंदौली के अधिकारियों ने पड़ाव चौराहा और अवधूत भगवान राम महाविभूति स्थल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। करीब 30 मिनट तक अधिकारियों ने मौके पर रहकर अधीनस्थों से तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

विज्ञापन









प्रशासन के अनुसार 22, 24 और 25 अक्टूबर को दोपहर 12 से दो बजे तक नमो घाट से अस्सी घाट के बीच गंगा के ऊपर एयर शो आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इसमें बड़ी संख्या में विमान और हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। आयोजन में लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। विज्ञापन



अधिकारियों ने पड़ाव क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान भीड़ के दबाव, वाहनों के आवागमन, पार्किंग और बैरिकेडिंग की संभावित व्यवस्था पर जानकारी ली। एयर शो के दौरान वाराणसी की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए रूट डायवर्जन और वाहनों के ठहराव के लिए स्थान चिह्नित किए जा रहे हैं। प्रशासन के अनुसार 22, 24 और 25 अक्टूबर को दोपहर 12 से दो बजे तक नमो घाट से अस्सी घाट के बीच गंगा के ऊपर एयर शो आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इसमें बड़ी संख्या में विमान और हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। आयोजन में लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है।अधिकारियों ने पड़ाव क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान भीड़ के दबाव, वाहनों के आवागमन, पार्किंग और बैरिकेडिंग की संभावित व्यवस्था पर जानकारी ली। एयर शो के दौरान वाराणसी की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए रूट डायवर्जन और वाहनों के ठहराव के लिए स्थान चिह्नित किए जा रहे हैं।

विज्ञापन