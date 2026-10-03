Chandauli News: वॉक रेस में रिशु प्रजापति और खुशी सिंह ने मारी बाजी

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पुरुष वर्ग में रिशु प्रजापति ने प्रथम, सनी कुमार ने द्वितीय, जितेंद्र प्रजापति ने तृतीय, बृजेश यादव ने चतुर्थ, अमित यादव ने पांचवां और अभिजीत यादव ने छठा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में खुशी सिंह प्रथम, रिया कुमारी द्वितीय, अनुष्का कुमारी तृतीय, आकांक्षा चतुर्थ, काजल कुमारी पांचवें और खुशबू छठे स्थान पर रहीं।उपक्रीड़ा अधिकारी इरशाद अहमद ने बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने के साथ प्रतिस्पर्धी माहौल में बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। उन्होंने सभी विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। इस दौरान जिला खेल कार्यालय के कमलेश कुमार सहित प्रशिक्षक, प्रशिक्षिकाएं मौजूद रहीं।