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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Manidev Chaturvedi reason my arrest warrant not being farmer leader but being Brahmin

मणिदेव चतुर्वेदी बोले- मेरी गिरफ्तारी का वारंट किसान नेता होना नहीं, ब्राह्मण होना है; VIDEO

Wed, 02 Sep 2026 10:46 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Wed, 02 Sep 2026 10:46 PM IST
Manidev Chaturvedi reason my arrest warrant not being farmer leader but being Brahmin
विंध्य एक्सप्रेसवे के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में लगभग 30 दिनों से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के बाद, भारतीय किसान यूनियन के मंडल प्रवक्ता व किसान नेता मणिदेव चतुर्वेदी ने अपनी गिरफ्तारी और प्रशासन की कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले के जन प्रतिनिधियों के इशारे पर उन्हें सिर्फ किसान नेता होने के कारण नहीं, बल्कि ब्राह्मण होने के नाते प्रताड़ित और लक्षित (टारगेट) किया जा रहा है।
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