घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत, VIDEO

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अलीनगर थाना क्षेत्र के रेमा गांव में बच्चों के खेलने को लेकर शुरू हुआ विवाद बुधवार को खूनी संघर्ष में बदल गया। चाचा से मारपीट के दौरान पहुंचे चचेरे भाई ने बबलू सोनकर (35) पर उकनी (सुअर को मारने के लिए सरिया से तैयार किया गया हथियार) से हमला कर दिया। हमले में उकनी बबलू के पेट में घुस गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

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