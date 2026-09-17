Chandauli News: वैगन केयर सेंटर तक 4.5 किमी सड़क की मरम्मत शुरू, छह मीटर चाैड़ी होगी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:07 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:07 AM IST
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पीडीडीयू नगर। पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर से चहनिया मार्ग पर पटपरा गांव तक क्षतिग्रस्त 4.5 किलोमीटर सड़क की मरम्मत और चौड़ीकरण का काम रेलवे ने शुरू करा दिया है। करीब साढ़े चार करोड़ रुपये की लागत से सड़क को बेहतर बनाया जाएगा। इससे चहनिया आने-जाने वाले वाहन चालकों के साथ रेलवे कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी।
अमर उजाला ने एक सितंबर के अंक में ‘पटपरा से पीडीडीयू नगर तक चार किलोमीटर सड़क में गड्ढों की भरमार’ शीर्षक से खबर प्रकाशित कर सड़क की बदहाल स्थिति को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद रेल प्रशासन ने सड़क की मरम्मत शुरू करा दी। पीडीडीयू नगर से चहनिया की दूरी करीब 24 किलोमीटर है। पटपरा गांव तक करीब 20 किलोमीटर सड़क की मरम्मत पिछले वर्ष पूरी हो चुकी थी। इसके बाद करीब चार किलोमीटर हिस्सा रेलवे के अधीन था, जिसकी पिछले पांच वर्षों से मरम्मत नहीं हुई थी। जगह-जगह गड्ढों के कारण बारिश में पानी भरने से आवागमन मुश्किल हो रहा था।
रेलवे के अनुसार वर्तमान में करीब साढ़े तीन मीटर चौड़ी सड़क को छह मीटर चौड़ा किया जाएगा। दोनों तरफ एक-एक मीटर का पाथवे भी बनाया जाएगा। सड़क का डिजाइन बारिश का पानी जमा न होने को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
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मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना परियोजना की निगरानी कर रहे हैं। मंडल जनसंपर्क अधिकारी विश्वनाथ ने बताया कि वैगन केयर सेंटर से पीडीडीयू नगर जीटी रोड तक सड़क के चौड़ीकरण और मरम्मत का काम शुरू हो गया है। इससे रेलवे कॉलोनी, वैगन केयर सेंटर और गार्ड रनिंग रूम जाने वाले कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी। संवाद
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अमर उजाला ने एक सितंबर के अंक में ‘पटपरा से पीडीडीयू नगर तक चार किलोमीटर सड़क में गड्ढों की भरमार’ शीर्षक से खबर प्रकाशित कर सड़क की बदहाल स्थिति को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद रेल प्रशासन ने सड़क की मरम्मत शुरू करा दी। पीडीडीयू नगर से चहनिया की दूरी करीब 24 किलोमीटर है। पटपरा गांव तक करीब 20 किलोमीटर सड़क की मरम्मत पिछले वर्ष पूरी हो चुकी थी। इसके बाद करीब चार किलोमीटर हिस्सा रेलवे के अधीन था, जिसकी पिछले पांच वर्षों से मरम्मत नहीं हुई थी। जगह-जगह गड्ढों के कारण बारिश में पानी भरने से आवागमन मुश्किल हो रहा था।
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रेलवे के अनुसार वर्तमान में करीब साढ़े तीन मीटर चौड़ी सड़क को छह मीटर चौड़ा किया जाएगा। दोनों तरफ एक-एक मीटर का पाथवे भी बनाया जाएगा। सड़क का डिजाइन बारिश का पानी जमा न होने को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
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मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना परियोजना की निगरानी कर रहे हैं। मंडल जनसंपर्क अधिकारी विश्वनाथ ने बताया कि वैगन केयर सेंटर से पीडीडीयू नगर जीटी रोड तक सड़क के चौड़ीकरण और मरम्मत का काम शुरू हो गया है। इससे रेलवे कॉलोनी, वैगन केयर सेंटर और गार्ड रनिंग रूम जाने वाले कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी। संवाद