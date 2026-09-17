Chandauli News: वॉलीबाल में बरहनी की टीम जीती, सकलडीहा उपविजेता
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:03 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:03 AM IST
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पीडीडीयू नगर। बरहनी विकासखंड के परेवा कंपोजिट विद्यालय में बुधवार को जिलास्तरीय वॉलीबाल प्रतियोगिता हुई। इसमें जिले के सभी विकासखंडों से बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन 18 सितंबर को धीना स्थित जनता इंटर कॉलेज में होने वाली 24वीं जनपदीय वॉलीबाल प्रतियोगिता के लिए किया गया।
जिला व्यायाम शिक्षक विवेकानंद दुबे ने बताया कि बालक और बालिका दोनों वर्गों में बरहनी विकासखंड की टीम प्रथम स्थान पर रही। सकलडीहा विकासखंड की टीम दोनों वर्गों में उपविजेता रही। प्रतियोगिता प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष यशवर्धन सिंह और ब्लॉक व्यायाम शिक्षकों की देखरेख में संपन्न हुई। इस दौरान शिक्षकों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।
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जिला व्यायाम शिक्षक विवेकानंद दुबे ने बताया कि बालक और बालिका दोनों वर्गों में बरहनी विकासखंड की टीम प्रथम स्थान पर रही। सकलडीहा विकासखंड की टीम दोनों वर्गों में उपविजेता रही। प्रतियोगिता प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष यशवर्धन सिंह और ब्लॉक व्यायाम शिक्षकों की देखरेख में संपन्न हुई। इस दौरान शिक्षकों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।
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