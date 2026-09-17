Chandauli News: आरओ प्लांट में बंधक मिली छात्रा, पुलिस ने ताला तोड़कर कराया मुक्त

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प्रभारी थानाध्यक्ष प्रभुनाथ यादव ने बताया कि गांव के एक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसकी बेटी नौवीं कक्षा की छात्रा है। वह दोपहर मेंं स्कूल से घर लौटी थी। इसके बाद वह परचून की दुकान पर सामान खरीदने गई थी लेकिन वापस नहीं आई। परिजनों किशोरी की खोजबीन शुरू की गई। शक के आधार पर गांव में स्थित आरओ प्लांट के पास पहुंचे तो अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था।पुलिस ने प्लांट का ताला तोड़ कर अंदर जाकर देखा तो छात्रा के हाथ-पैर रस्सी से बंधे थे। छात्रा ने बताया कि पांच लोगों ने उसे बंधक बनाया था। प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में परिवार वालों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।