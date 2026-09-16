{"_id":"6aaa180e2bc8d9a0d00e7551","slug":"video-grand-procession-was-taken-out-amidst-chants-hailing-lord-vishwakarma-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"भगवान विश्वकर्मा की जयघोष के साथ निकली भव्य शोभायात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंदौली में विश्वकर्मा पूजनोत्सव के पूर्व सोमवार को विश्वकर्मा समाज की ओर से शोभायात्रा निकाली गई। इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। हाथों में धर्मध्वजा और समाज के प्रतीक चिह्न हथौड़ा लेकर लोगों ने भगवान विश्वकर्मा की जयघोष की। शोभायात्रा के दौरान पूरा मार्ग जयकारों से गूंजता रहा। शोभायात्रा का शुभारंभ सैयदराजा स्थित विश्वकर्मा मंदिर से हुआ। यहां से विभिन्न मार्गों से होते हुए यात्रा चंदौली जिला मुख्यालय पहुंची, जहां सभा में परिवर्तित हो गई। सभा में समाज की एकजुटता, शिक्षा और सामाजिक उत्थान पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि भाजपा जिला सहसंयोजक सोशल मीडिया श्रीकांत विश्वकर्मा ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा समाज के मान-सम्मान और गौरव के प्रतीक हैं। समाज के लोगों को संगठित होकर अपनी लड़ाई को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज की प्रगति के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहें और उन्हें बेहतर शिक्षा दिलाने का प्रयास करें। उन्होंने समाज के लोगों से 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा पूजनोत्सव धूमधाम से मनाने की अपील की। कहा कि इस दिन घरों और कारखानों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना कर समाज की परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। इस अवसर पर घरों में दीप जलाकर प्रधानमंत्री के जन्मदिन की बधाई देने की अपील की।

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