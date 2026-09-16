Chandauli News: बंद मकान से लाखों के गहने समेट ले गए चोर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:09 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:09 AM IST
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पीडीडीयू नगर। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के सर्कस रोड स्थित एक बंद मकान में घुसे चोर लाखों रुपये जेवरात समेट ले गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन कर रही है। वहीं, नगर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में भय का माहौल है।
पीडीडीयू नगर में बंद मकान चोरों के निशाने पर हैं। सर्कस रोड निवासी सतीश कुमार ने पुलिस को तहरीर के देकर बताया कि उनके ससुर विक्रमा प्रसाद निधन हो गया है। इसलिए उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी अपने मायके ओड़वार गई हुई थीं। 12 सितंबर की रात वह भी ससुराल में रुके थे। पीड़ित के अनुसार, रात में चोर दीवार फांदकर घर में दाखिल हुए और अलमारियों में रखे सोने के कंगन, चांदी की करधनी, पायल, सोने के टप्स के अलावा घरेलू सामान ले गए। मुगलसराय कोतवाली प्रभारी अर्जुन सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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पीडीडीयू नगर में बंद मकान चोरों के निशाने पर हैं। सर्कस रोड निवासी सतीश कुमार ने पुलिस को तहरीर के देकर बताया कि उनके ससुर विक्रमा प्रसाद निधन हो गया है। इसलिए उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी अपने मायके ओड़वार गई हुई थीं। 12 सितंबर की रात वह भी ससुराल में रुके थे। पीड़ित के अनुसार, रात में चोर दीवार फांदकर घर में दाखिल हुए और अलमारियों में रखे सोने के कंगन, चांदी की करधनी, पायल, सोने के टप्स के अलावा घरेलू सामान ले गए। मुगलसराय कोतवाली प्रभारी अर्जुन सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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