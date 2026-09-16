Chandauli News: ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत, लगाया जाम

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बताया गया कि संदीप चाय पीकर घर लौट रहा था। डिडखिली गांव के पास सड़क पार करते समय तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए और हाईवे को जाम कर दिया। मामले की सूचना पाकर दुर्गावती थानाध्यक्ष गिरीश कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर करीब 45 मिनट बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर दिया। इसके बाद यातायात बहाल हो सका। थानाध्यक्ष गिरीश कुमार ने बताया कि सड़क हादसे में युवक की मौत हुई है। लोगों को समझा-बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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मोहनिया। दुर्गावती थाना क्षेत्र के डिडखिली स्थित टोल प्लाजा के पास सोमवार रात ट्रक की चपेट में आने से डिडखिली गांव निवासी संदीप कुमार (30) की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एनएच-19 पर चक्का जाम कर दिया। इससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। करीब 45 मिनट बाद यातायात शुरू हो सका।